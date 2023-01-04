ولاية كاليفورنيا الأميركية تتأهّب لوصول "عاصفة عاتية"

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حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية الأميركية من أنّ ولاية كاليفورنيا ستشهد في منتصف الأسبوع عاصفة عاتية سيتخلّلها هطول أمطار غزيرة قد تؤدّي إلى فيضانات مميتة.ودعت السلطات سكّان الولاية للاستعداد لهذا المنخفض الجوي القوي الذي يتوقع أن يضرب ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة يومي الأربعاء والخميس.وحذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من أنّ العاصفة المتوقّعة "وحشيّة حقّاً وينبغي أن تؤخذ على محمل الجدّ".