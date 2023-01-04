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عربي-دولي

السلطات العسكرية في ميانمار تطلق سراح أكثر من 7 آلاف سجين

Lebanon 24
04-01-2023 | 01:54
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أعلن متحدث باسم المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار، إن السلطات أطلقت سراح أكثر من 7 آلاف سجين بمناسبة ذكرى الاستقلال.
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