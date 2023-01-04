طلب غريب من بوتين حول الحرب الاوكرانية.. هذا ما سيجري في شباط

طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حكومته، بتنظيم عروض "أفلام وثائقية" في دور السينما بحلول شباط حول العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا.



ونشرت رسالة على موقع الكرملين جاء فيها: "نطلب من وزارة الثقافة تقديم مقترحات لضمان عرض أفلام وثائقية وطنية في دور السينما حول مواضيع تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة ومكافحة انتشار أيديولوجية النازية والفاشية الجديدة".

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