الحرب الروسية الأوكرانية: هل نحن على وشك "القتال الخارق"؟

في شباط 2022، غزت القوات الروسية أوكرانيا وتوقع العديد من المحللين أن هذه الخطوة ستشكل تغييرًا سريعًا لحكم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف.

وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "توقع الكرملين أنها ستكون عملية قصيرة، مثل الاستيلاء على شبه جزيرة القرم عام 2014 أو، في أسوأ الأحوال، حربا منخفضة المستوى شبيهة بالصراع السوري. وعوضاً عن ذلك، فإن ما شهدته روسيا والعالم هو صراع دموي طويل الأمد وعودة إلى حرب عنيفة على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية. والأكثر إثارة للقلق، أن إضفاء الطابع الشخصي على الحرب من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب الخسائر الكبيرة في المعدات والأفراد التي تكبدتها قواته، قد يتطور إلى حرب نووية تكتيكية، مما قد يؤدي إلى نشوب صراع وجودي. ولكن حتى إذا تم حل الوضع في أوكرانيا من دون استخدام الأسلحة النووية، فان هذا الصراع شهد أعلى مستويات الحرب في أوروبا منذ 75 عامًا".

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وتابع الموقع، "أظهرت حرب العصر الصناعي في الصراع في أوكرانيا أيضًا عناصر جوهرية من نظرية حرب الجيل الخامس المثيرة للجدل، والتي صاغها لأول مرة ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية، روبرت ستيل، في عام 2002.

يستخدم صراع الجيل الخامس، الذي يتم إجراؤه بشكل أساسي من خلال الأعمال العسكرية غير الحركية، كل تقنيات الأجيال السابقة، وخاصة الحرب الهجينة، مع إضافة وسائل الإعلام والمعلومات المضللة والتكنولوجيا. لم يكن العالم مستعدًا لحرب واسعة النطاق في القارة الأوروبية. هناك القليل من الشك حول شدة الحرب الأوكرانية، فكل الأطراف تنفد من الأسلحة الدقيقة والمسيرات وحتى قدرات العصر الصناعي مثل قذائف المدفعية الثقيلة غير الموجهة".

ورأى الموقع أنه "لا يسع المرء إلا أن يتساءل عن آراء القادة الإقليميين الأميركيين المسؤولين عن الدفاع عن المحيط الهادئ أو الشرق الأوسط. هل سيتم الاستيلاء على المخزونات اللازمة لإنجاز مهامهم؟ هل ستكون مهماتهم الأساسية في خطر لدعم متطلبات أوكرانيا؟ والأهم من ذلك، هل يُظهر استنفاد مخزوناتهم ضعفًا في القدرة، مما يخلق حوافز للدول للاستفادة من الوضع، مثل هجوم الصين على تايوان؟".

وبحسب الموقع، "أدى الصراع في أوكرانيا إلى تسليح المعلومات عن طريق الحملات الدعائية، لا سيما لإضعاف معنويات جيش البلد المستهدف. إن النهج الذي تقوده الولايات المتحدة لعزل روسيا عن المجتمع الدولي هو عقيدة رئيسية أخرى في حرب الجيل الخامس. إن محاولة الضغط الاقتصادي على الروس من خلال التسبب في تخفيض قيمة الروبل على أمل التعجيل بتخفيض قدراتهم العسكرية والدعم الشعبي للحكومة لم تحقق الا نجاحا محدودا. في حين كان عزل اليابان عن إمدادات النفط الأساسية في الحرب العالمية الثانية أمرًا بالغ الأهمية لانتصار الحلفاء في المحيط الهادئ، فقد حدّ الاقتصاد العالمي المترابط من تأثير ضغط مماثل على الآلة العسكرية الروسية".

وتابع الموقع، "عامل آخر معقد في مثل هذا "القتال الخارق" هو وجود مجموعات مسلحة منفصلة تقاتل من أجل المال أو الأيديولوجية ويتم تزويدها بالأسلحة والتدريب. وتشن مثل هذه الجماعات هجمات إرهابية في كافة أنحاء البلاد، مما يجعل من الصعب على الجيوش التقليدية تحديد من تقاتل. على سبيل المثال، اتهمت روسيا كتيبة آزوف اليمينية المتطرفة الأوكرانية بقصف مسرح ماريوبول في آذار. بينما كان المرتزقة والأيديولوجيات حاضرين في الحروب الصغيرة والمتوسطة عبر التاريخ، فقد مر بعض الوقت منذ أن كان لهم مثل هذا التأثير في الحروب الواسعة النطاق".

وأضاف الموقع، "ومع ذلك، حتى مع مستويات القتال التي شوهدت في الحرب العنيفة في أوكرانيا، هناك عوامل من العالم الحديث غائبة عن ساحة المعركة. يمكن أن تؤدي العناصر الإضافية مثل الأوبئة وأزمات الغذاء والاحتباس الحراري والترابط بين العالم إلى تفاقم الحرب بطريقة لم نشهدها من قبل، وهناك قلق بشأن التأثير غير المباشر. بمعنى آخر، قد تتكرر النزاعات وتنمو في قطاعات الصراع المختلفة في إطار عدم التماثل أو عدم الانتظام. على سبيل المثال، تتصاعد المنافسة والمواجهة من خلال الوسائل العسكرية بسبب العداوات الرقمية أو الاقتصادية أو المالية أو حتى الثقافية. يشير عالم اليوم إلى العديد من الصراعات عبر مناطق مختلفة، سواء كانت كارثة محتملة بين إيران وأذربيجان، أو بين اليونان وتركيا؛ حيث تخاطر الأخيرة بإحداث شرخ في قدرة الناتو على الصمود".

وبحسب الموقع، "قد يؤدي عدم التوافق في آسيا (تايوان، وشبه الجزيرة الكورية، ونزاع جزر الكوريل بين روسيا واليابان، والهند وباكستان، إلخ) إلى ظهور سلسلة من الصراعات غير ذات صلة على ما يبدو. مع وجود قضايا بين الدول وداخلها موضع تساؤل، قد تكون إفريقيا الموقع الجغرافي للمواجهة غير المباشرة بين القوى المهيمنة، على سبيل المثال فرنسا والصين والولايات المتحدة. الشرق الأوسط، بخلاف دول الخليج، هو أشبه بقنبلة جاهزة للانفجار، مع أنظمته غير المستقرة وخلافاته العرقية. ويمكن أن تؤدي النزاعات الإقليمية وداخل المجتمعات المحلية المتصدعة إلى مزيج من الأعمال العدائية القديمة والجديدة".

وتابع الموقع، "إن الدروس المستفادة من الحرب الحديثة في أوكرانيا واضحة. يتسبب نقص الأفراد ونقص المعدات وفترات التسليم الطويلة والتكاليف الباهظة للأسلحة الدقيقة في إرباك مخططي الحرب وقادة العمليات الذين أخطأوا تمامًا في تقدير احتياجات الحرب الحديثة العنيفة. بينما يعتقد الكثيرون أن الخطوة التالية من ساحة المعركة التقليدية في أوكرانيا ستكون الحرب النووية، إلا أن هناك مخططا قتاليا خارقا يأخذ كل عناصر الحرب في أوكرانيا ويضيف إليها عوامل أخرى: الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية المدنية والأنظمة المالية، والدعاية "الكاذبة" المقنعة في شكل أخبار حقيقية، وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، والأوبئة التي تسبب المنافسة الطبية بين احتياجات المدنيين واحتياجات المقاتلين، وتسليح الغذاء والماء".

وختم الموقع، "يمكن لهذه العوامل الأخرى أن تقدم مستوى جديدًا من الحرب التقليدية، وهو نوع من القتال الخارق، والذي قد يكون أكثر تدميراً بكثير من أي شيء شوهد حتى الآن في هذه الحرب".