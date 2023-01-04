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عربي-دولي
9 ضحايا في انفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال
Lebanon 24
04-01-2023
|
02:48
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قالت مصادر أمنية وشهود لوكالة "فرانس برس"، إن انفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال أودى بحياة 9 أشخاص.
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