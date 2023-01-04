الإمارات والصين تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث اقتحام "الأقصى"

قال دبلوماسيون، إن الإمارات والصين طلبتا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الاجتماع علناً، الخميس على الأرجح، لمناقشة التطورات الأخيرة في المسجد الأقصى بالقدس.



وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الذي ينتمي إلى اليمين المتطرف، قد زار باحات المسجد الأقصى في القدس، ما أثار إدانات عربية ودولية، فيما أكدت الولايات المتحدة أن أي إجراء لتغيير الوضع القائم بالأماكن المقدسة في القدس "غير مقبولة".

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