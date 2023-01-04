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عربي-دولي

بسبب انتهاكاتها.. هكذا ردت سيول على بيونغ يانغ

Lebanon 24
04-01-2023 | 05:00
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قالت السكرتيرة الصحفية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إنه سيدرس تعليق الاتفاق العسكري المبرم بين الكوريتين في عام 2018 إذا انتهكت كوريا الشمالية مجالها الجوي مرة أخرى.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن يون أدلى بالتعليق بعدما تم إطلاعه على الإجراءات المضادة لطائرات كوريا الشمالية المسيرة التي عبرت إلى الجنوب الأسبوع الماضي، داعيا إلى بناء "قدرة رد ساحقة تتجاوز حدود التناسب".
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والعلاقات بين الكوريتين متوترة منذ عقود، لكنها ازدادت توترا منذ أن تولى يون منصبه في مايو أيار متعهدا باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد بيونغ يانغ.
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