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عربي-دولي

بوريل: مستعدون للعمل مع وزير خارجية إسرائيل الجديد لإحياء عملية السلام

Lebanon 24
04-01-2023 | 04:05
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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل مستعد للعمل مع وزير خارجية إسرائيل الجديد إيلي كوهين لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف بوريل في تغريدة أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم حل الدولتين، للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
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