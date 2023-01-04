ملك الأردن يتوجه إلى أبوظبي في زيارة قصيرة

Advertisement

أعلن الديون الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني توجه إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة عمل قصيرة.وكانت وكالة أنباء الإمارات ذكرت الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بحثا خلاله اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير باحة المسجد الأقصى.وشدد الوزيران على ضرورة "وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية" للمسجد الأقصى، وعلى ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وشؤون المسجد الأقصى.