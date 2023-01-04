قبضت وكالة الاستخبارات العراقية على "إرهابيين"، كان أحدهما ظهر "بمقطع فيديو يؤيد انتمائهم لعصابات داعش في نينوى"، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان على فايسبوك.

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وأوضحت الخلية أن وكالة الاستخبارات الاتحادية القت القبض على "إرهابيين اثنين مطلوبين لانتمائهما لعصابات داعش"، مشيرة إلى أن "أحد الموقوفين كان قد ظهر في إصدار تابع للتنظيم بعد أن قام بالسيطرة على إحدى العجلات العسكرية التابعة للقوات الأمنية في احدى المعارك خلال عمليات التحرير".وأعلنت بغداد "انتصارها" على تنظيم الدولة الاسلامية نهاية عام 2017، لكن بعد خمس سنوات، تواصل القوات المسلحة مواجهة الخلايا المتطرفة بشكل متقطع، لا سيما في المناطق الريفية والجبلية النائية في وسط وشمال البلاد.وأشار تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي، في يناير 2022، إلى أن التنظيم "حافظ على قدرته على شن الهجمات بمعدل ثابت في العراق، بما في ذلك تنفيذ عمليات كر وفر ونصب الكمائن وزرع القنابل على جنبات الطرق، مع تركز نشاطه بشكل ملحوظ في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين".