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هذا ما كشفه وزير الدفاع التركي عن مفاوضات بلاده مع روسيا وسوريا

Lebanon 24
04-01-2023 | 06:30
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كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن المحادثات الثلاثية بين وزارات دفاع تركيا وروسيا وسوريا ستستمر، حيث تأمل أنقرة في استمرار "معقول" للعملية.

وقال أكار: "موقفنا في الاجتماع في موسكو هو الدفاع عن بلدنا وشعبنا. لقد عبرنا عن تصميمنا لمحاورينا، وإنه غير وارد بالنسبة لنا فعل أي شيء ضد إخواننا السوريين، سواء في تركيا أو في سوريا".
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وأضاف: "يجب ألا تعتمد على أخبار غير واقعية وتقبل المواقف الأخرى.. مفاوضاتنا ستستمر، نأمل أن تستمر العملية بطريقة معقولة ومنطقية".

وبحسب قوله، فإن الدوريات المشتركة بين تركيا وروسيا قد يتم تطويرها في شمال سوريا دون أن يحدد تفاصيل.

المصدر: سبوتنيك
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