إيران تتوعد مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية بعد رسوم كاريكاتورية مسيئة





وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "العمل المهين وغير اللائق الذي قامت به مجلة فرنسية في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للمرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد حاسم وفعال"، مضيفا: "لن نسمح للحكومة الفرنسية أن تتمادى".

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وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نددت بشدة، بما وصفته بـ"العمل المهين"، في إشارة لإعادة نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية صورًا مسيئة لنبي الإسلام "محمد". وعدت إيران برد حاسم وفعال على نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية رسوما كاريكاتورية مسيئة للقيادة الدينية والسياسية في إيران وعلى رأسها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "العمل المهين وغير اللائق الذي قامت به مجلة فرنسية في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للمرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد حاسم وفعال"، مضيفا: "لن نسمح للحكومة الفرنسية أن تتمادى".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نددت بشدة، بما وصفته بـ"العمل المهين"، في إشارة لإعادة نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية صورًا مسيئة لنبي الإسلام "محمد".

وقالت، في بيان: "أي إهانة أو ازدراء لنبي الإسلام الكريم وغيره من الأنبياء السماويين أمر غير مقبول على الإطلاق". وتابع المتحدث باسم الوزارة خطيب زاده: "العمل المهين للمجلة

الفرنسية، والذي تكرر بحجة حرية التعبير، يضر بمشاعر الموحدين في العالم، ويعمل على استفزاز وإهانة القيم والمعتقدات الإسلامية لأكثر من مليار مسلم في العالم".