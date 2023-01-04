القيادة المركزية الأميركية: صاروخان يستهدفان قوات التحالف في سوريا

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استهدف مركز التحالف الدولي في حقل كونوكو، شمال شرق سوريا بصاروخين نحو الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وفق ما جاء في بيان للقيادة المركزية للولايات المتحدة الأميركية "سنتكوم".ولم يؤد الاستهداف إلى جرحى أو أضرار في القاعدة أو بالممتلكات، وبعد أن مسحت قوات سوريا الديمقراطية الموقع، تبين وجود صاروخ ثالث غير منفجر، حسب ما ذكرت القيادة الأميركية.يذكر أن "سنتكوم"، أعلنت في 26 تشرين الثاني أن صاروخين استهدفا قوات التحالف في قاعدة الدوريات الأميركية في منطقة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا.وأوضحت سنتكوم في بيان حينها أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في القاعدة أو بممتلكات قوات التحالف.وحينها قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكولونيل جو بوتشينو، كما قال في بيان الأربعاء، أن "الهجمات من هذا النوع تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر، وتقوض الاستقرار والأمن اللذين يتم تحقيقهما بشق الأنفس في المنطقة".