مقتل عنصر من الحرس الثوري بإطلاق نار في طهران

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قتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار قرب منزله جنوب العاصمة طهران، مساء أمس الثلاثاء، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم، متحدثا عن احتمال أن يكون الحادث مرتبطا بأعمال سرقة.وأوردت وكالة "إرنا" أن قاسم فتح اللهي "استشهد" بعد استهدافه من قبل مجهولين في حادث إطلاق نار.وأشارت إلى أن فتح اللهي أصيب بـ 4 رصاصات أمام منزله في شارع مختاري جنوب العاصمة.وبينما أوضحت "إرنا" أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، أفادت برصد علامات سرقة من شقق في محيط المكان.