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عربي-دولي

نفط بحر الصين الجنوبي... هذا ما أعلنته بكين

Lebanon 24
04-01-2023 | 08:30
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال لقاء مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس، استعداد بكين لاستئناف المحادثات مع الفلبين بشأن التنقيب المشترك عن النفط والغاز في بحر الصين الجنوبي.

وقال الرئيس الصيني إن على البلدين رفع مستوى التواصل والتعاون في مجالات الفلاحة والبنيات التحتية والطاقة والثقافة أيضاً، بحسب ما نقل التلفزيون الصيني الرسمي.
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المصدر: الشرق
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