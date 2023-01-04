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"لجنة النزاهة" العراقية تستدعي وزير العدل... والسبب؟

Lebanon 24
04-01-2023 | 09:00
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أمرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأربعاء، باستدعاء وزير العدل الحالي خالد شواني ومدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة، لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وأفادت الوكالة نقلاً عن دائرة التحقيقات بالهيئة، بأن قرار الاستقدام "أصدرته محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة".
 
المصدر: الشرق
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