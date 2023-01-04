"رد يندم عليه أي عدو"... الجيش الإيراني يهدّد!

Advertisement

صرح الجيش الإيراني أن "رده سيكون باعثا على الندم لأي عدو أينما كان ينوي الاعتداء على المصالح الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية".وفي تصريحات مع وكالة "فارس"، قال مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري إن "أي عدو في أي مكان كان، إذا كان ينوي الاعتداء على مصالحنا الوطنية وسلامة أراضينا، فعليه أن يعلم بأنه سيتلقى منا ردا يجعله يندم بالتأكيد".وأضاف سياري: "نحن مستعدون لمواجهة أي تهديد ضدنا في أي مكان كان، ولنا في هذا الشأن بالتأكيد تكتيكاتنا المحسوبة التي سنستخدمها عند الضرورة".وتابع: "رغم العقوبات بلغنا اليوم نقطة لسنا فيها بحاجة إلى معدات الآخرين في مختلف الأبعاد، مثل الغواصات والمدمرات والسفن الحربية وقاذفات الصواريخ وأنواع الطائرات المسيرة في جميع القوات والدبابات وناقلات الجند والطائرات وأنظمة الرادار والدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية والسيبرانية".وأوضح الأدميرال سياري، "اليوم لدينا جميع أنواع الصواريخ بمديات وخصائص مختلفة، وقدرات تدميرية مختلفة ودقة متناهية، ومن المؤكد أننا سنحرز المزيد من التقدم في المستقبل وسنوفر الأسلحة التي نحتاجها".