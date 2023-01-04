حكومة نتنياهو تعج بالمتطرفين... هل تُواجه العلاقة بين إسرائيل والدول العربية إمتحاناً؟

Advertisement

ذكر موقع "الجزيرة" أنّ مجلة "إيكونوميست" البريطانيّة قالت إنّ الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستواجه اختبارا لعلاقاتها مع الدول العربية، في وقت يتوقع الفلسطينيون أن تعمل على تبديد ما تبقى من آمالهم بإقامة دولة مستقلة.ووصفت المجلة الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، مضيفة أن الكثير من الإسرائيليين يخشون مما يعنيه ذلك لديمقراطيتهم.ومع ذلك تقول "إيكونوميست" إن مجلس الوزراء الإسرائيلي الجديد "الذي يغص بغلاة القوميين والمتطرفين اليمينيين" قد لا يعرقل تعميق وترسيخ العلاقات بين تل أبيب والعالم العربي.ولطالما وُوجِهت مساعي إقامة تلك العلاقات لعقود من الزمان بسيل من الإدانات العربية، إذ اقتصرت علاقات إسرائيل الرسمية حتى عام 2020 على دولتين عربيتين فقط، هما مصر والأردن.ثم جاءت "اتفاقيات أبراهام" التي شهدت "موافقة" إسرائيل على إقامة علاقات رسمية مع البحرين والمغرب والسودان والإمارات، حسب تعبير "إيكونوميست".ورأى العديد من الإسرائيليين وخاصة اليمينيين في ذلك إشارة إلى أن القضية الفلسطينية فقدت أهميتها. وزعمت حكومات عربية لا سيما الإماراتية على وجه الخصوص بأن هذه العلاقة الجديدة ستمنحها نفوذا داخل إسرائيل، وهي إحدى السبل "للتخفيف من حدة أسوأ سياساتها".وتوفر حكومة نتنياهو الجديدة وفق تحليل المجلة فرصة لإخضاع هذه الأفكار للاختبار.وتضم التشكيلة الوزارية الجديدة شخصيات يمينية من أمثال وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا ذات مرة إلى الفصل بين اليهود والعرب في أجنحة الولادة خشية أن تُجبر زوجته على إنجاب مولودها بجوار "عدو".أما بن غفير فهو يرأس حزبا "يروج للتفوق اليهودي" بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، كما تؤكد إيكونوميست.ورغم أن بن غفير كان من بين الشخصيات البارزة التي قدمت لها الإمارات الدعوة لحضور الاحتفال بيومها الوطني بأحد فنادق تل أبيب في الأول من كانون الأول، فإنها اضطرت للتنديد به في 3 كانون الثاني لاقتحامه المسجد الأقصى في القدس.وكان بن غفير، ومجموعة من المستوطنين، قد اقتحموا صباح أمس الثلاثاء باحات المسجد الأقصى الشريف تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.وإذا كانت الشخصيات متطرفة، فكذلك ستكون السياسات، على حد تعبير المجلة التي تضيف أن نتنياهو هو أول زعيم إسرائيلي يعد شركاءه في التحالف بأنه سيعمل على ضم الضفة الغربية التي تُعد "قلب دولة فلسطينية مستقبلية".