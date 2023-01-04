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إقتصاد

زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في تركيا

Lebanon 24
04-01-2023 | 12:30
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء تعديل على زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين لتصبح 30 بالمئة بدلا من 25 بالمئة.

وأضاف: "بعد الزيادة المعدلة، ارتفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين من 3500 إلى 5500 ليرة تركية".
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وأشار إلى أن هذه الزيادة سيتم تطبيقها اعتبارا من كانون الثاني الجاري. (روسيا اليوم)

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