الخارجية الألمانية: زيارة بن جفير للأقصى هي استفزاز

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أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن برلين ترفض الخطوات الأحادية الجانب التي تعرض الوضع الراهن في الحرم القدسي بالقدس للخطر، ووصف زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى هناك بأنها استفزاز متعمد.وقال المتحدث في مؤتمر صحافي: "نتوقع أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمواصلة الممارسات المجربة والمعتادة حول الأماكن المقدسة في القدس، ووقف الاستفزازات المتعمدة الأخرى"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وكان الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، قد اقتحم باحات المسجد الأقصى في القدس يوم أمس الثلاثاء، مما أثار غضب الفلسطينيين، وخلف إدانات عربية ودلوية واسعة، وحذرت الولايات المتحدة من خطوات قد تضر بالوضع الراهن.