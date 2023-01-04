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عربي-دولي

أبو ظبي.. عبد الله الثاني ومحمد بن زايد يبحثان العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة

Lebanon 24
04-01-2023 | 15:30
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عقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الأربعاء لقاء في أبو ظبي، بحث العلاقات بين البلدين والأوضاع في المنطقة.

وأكد الزعيمان خلال لقائهما الذي عقد بقصر الشاطئ في إطار التنسيق والتشاور المستمرين، اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين.
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وجرى بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل توسيعه، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

وعلى صعيد تطورات الأوضاع بالمنطقة، أكد الملك ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل. (روسيا اليوم) 


المصدر: روسيا اليوم
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