بشأن تفشي وباء كورونا.. هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية

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وأضافت المنظمة أن البيانات تستند إلى تحليل المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها لأكثر من 2000 شفرة جينوم بشري.



وشددت على أنه لم يتم اكتشاف سلالات جديدة لكورونا في الصين. قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن تفشي فيروس كورونا في الصين في الآونة الأخيرة ناجم في الغالب عن متحوري أوميكرون "بي. إيه. 5.2" و"بي. إف. 7"، وإن المتحورين معاً تسببا في 97.5% من جميع الإصابات المحلية.وأضافت المنظمة أن البيانات تستند إلى تحليل المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها لأكثر من 2000 شفرة جينوم بشري.وشددت على أنه لم يتم اكتشاف سلالات جديدة لكورونا في الصين.

وقال ويلي والش مدير عام إياتا في بيان "تقوم العديد من الدول باعتماد فحص كوفيد-19 وإجراءات أخرى على المسافرين القادمين من الصين فيما ينتشر الفيروس بشكل واسع داخل حدودها. من المخيب للأمل رؤية هذه العودة غير المتأنية للإجراءات التي يتم اتخاذها والتي ثبتت عدم فاعليتها في السنوات الثلاث الماضية".

واعتبرت بكين، الثلاثاء، أن فرض هذه الإجراءات من قبل 12 دولة بينها الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وفرنسا "غير مقبول"، مشيرة إلى أنها "لا تستند إلى أي أساس علمي". (العربية)