بشار الأسد استقبل وزير الخارجية الإماراتي

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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق له في دمشق.وبحث الطرفان العلاقات المتميزة بين سوريا والإمارات والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات.وتم التطرق لسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.كما جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.وأكد الرئيس السوري على أن العلاقات بين سوريا والإمارات تاريخية، ومن الطبيعي أن تعود إلى عمقها الذي اتسمت به لعقود طويلة خدمة لمصالح البلدين والشعبين، وبما يصب في صالح قضايا المنطقة وإرساء الاستقرار فيها.وأشار إلى أهمية دولة الإمارات والدور الإيجابي الذي تؤديه في المنطقة العربية.