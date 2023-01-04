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عربي-دولي

بشار الأسد استقبل وزير الخارجية الإماراتي

Lebanon 24
04-01-2023 | 14:30
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق له في دمشق.

وبحث الطرفان العلاقات المتميزة بين سوريا والإمارات والتعاون القائم بينهما في العديد من المجالات.وتم التطرق لسبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.
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كما جرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس السوري على أن العلاقات بين سوريا والإمارات تاريخية، ومن الطبيعي أن تعود إلى عمقها الذي اتسمت به لعقود طويلة خدمة لمصالح البلدين والشعبين، وبما يصب في صالح قضايا المنطقة وإرساء الاستقرار فيها.

وأشار إلى أهمية دولة الإمارات والدور الإيجابي الذي تؤديه في المنطقة العربية.
 


ونقل وزير الخارجية للرئيس الأسد تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، وأكد أن الإمارات حريصة على تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع آفاقه، واستمرار التشاور والتنسيق مع سوريا حول مختلف القضايا.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد دعم بلاده لاستقرار سوريا وسيادتها على كل أراضيها، معبرا عن ثقة الإمارات بأن الشعب السوري يستطيع بفضل إرادته أن يعيد من جديد لبلاده نهضتها وتطورها ورخاءها.

وكان الرئيس الأسد قد استقبل في الـ9 من تشرين الثاني 2022، وزير الخارجية الإماراتي، في أول زيارة منذ أكثر من عشر سنوات. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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