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عربي-دولي

بايدن: الصعوبات في اختيار رئيس لمجلس النواب عار علينا

Lebanon 24
04-01-2023 | 15:00
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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم قدرة الحزب الجمهوري على انتخاب رئيس لمجلس النواب بالكونغرس الأميركي، بأنه عار على بلاده.

وقال بايدن: "هذه ليست مشكلتي... هذا عار" علينا و"العالم يراقب ما يحدث في الكونغرس".
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وفشل مجلس النواب الأميركي بعد 3 جولات من التصويت في انتخاب رئيس له.

وأفادت قناة CBS News التلفزيونية بأنه لأول مرة منذ 100 عام فشل مجلس النواب الأميركي في اختيار رئيس له من الجولة الأولى، بعد عدم جمع الجمهوري كيفن مكارثي الأصوات الكافية لانتخابه. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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