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ترامب يحث الجمهوريين على دعم مكارثي الذي يواجه سيناريو بيلوسي

Lebanon 24
04-01-2023 | 16:30
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حث الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الجمهوريين على التصويت لزعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي في انتخابات رئيس مجلس النواب، بعد فشل التصويت لصالحه 3 مرات.

وكتب الرئيس السابق على شبكته الاجتماعية "تروث": "حان الوقت الآن لكي يصوت النواب الجمهوريون العظماء في مجلس النواب لصالح كيفن".
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وأضاف: "لا تحولوا نصرا عظيما (الانتخابات النصفية) إلى هزيمة عملاقة ومحرجة". (روسيا اليوم) 


المصدر: روسيا اليوم
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