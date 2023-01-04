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عربي-دولي

مأزق الكونغرس.. مجلس النواب الأميركي يفشل في اختيار رئيسه للمرة الخامسة

Lebanon 24
04-01-2023 | 14:23
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أخفق مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، للمرة الخامسة، في اختيار رئيس له، بسبب وجود انقسامات حادة بين الجمهوريين حيال الشخص الملائم لتولي المنصب.

وخلال جولات الاقتراع السابقة، فشل كيفن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي.
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ورفض عدد من الجمهوريين التصويت لمكارثي، لأنهم ينظرون إليه بمثابة سياسي "معتدل أكثر مما ينبغي".

وبحسب مراقبين أميركيين، فإن هذا الفشل يشكل سابقة من نوعها في مجلس النواب الأميركي منذ مئة عام، بينما يعكس الانقسام السياسي الحاد في البلاد.
 
ويحتاج رئيس مجلس النواب المعين إلى 218 صوتا حتى يتولى المنصب، وربما يتغير هذا العدد في حال امتناع بعض النواب عن التصويت. (سكاي نيوز عربية) 
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