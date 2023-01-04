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تسجيل أكثر من مليون لاجئ أوكراني في ألمانيا

Lebanon 24
04-01-2023 | 16:59
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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ماكسيميليان كال، تسجيل الشرطة الفيدرالية الألمانية حتى 2 كانون الثاني حوالي 1.046 مليون لاجئ من أوكرانيا.

وقال كال: "بلغ العدد الإجمالي للاجئين من أوكرانيا المسجلين في ألمانيا حتى 2 يناير 1045854 شخصا".
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وأشار إلى أن حوالي ثلث اللاجئين الأوكرانيين المسجلين من الأطفال والمراهقين. (روسيا اليوم)
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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