تسجيل أكثر من مليون لاجئ أوكراني في ألمانيا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، ماكسيميليان كال، تسجيل الشرطة الفيدرالية الألمانية حتى 2 كانون الثاني حوالي 1.046 مليون لاجئ من أوكرانيا.وقال كال: "بلغ العدد الإجمالي للاجئين من أوكرانيا المسجلين في ألمانيا حتى 2 يناير 1045854 شخصا".وأشار إلى أن حوالي ثلث اللاجئين الأوكرانيين المسجلين من الأطفال والمراهقين. (روسيا اليوم)