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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة قتلاه.. الأعلى خلال 5 سنوات

Lebanon 24
04-01-2023 | 15:18
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أفادت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأربعاء، بأن 44 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال العام 2022، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجل العام 2017 نحو 55 قتيلا إسرائيليا بين صفوف الجيش.
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وأفادت القناة الإسرائيلية بأن الجنود القتلى الإسرائيليين سقطوا خلال عمليات لحوادث جوية وحوادث تدريب عسكري وأخرى لحوادث طرق مدنية أو طرق عسكرية فضلا عن غيرها من الظروف الأخرى، لم تذكرها القناة.

وأشارت إلى أنّ هناك 14 حالة انتحار بين صفوف الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي، فضلا عن وفاة 10 آخرين نتيجة لأمراض مختلفة، لافتة إلى أن هذه الأرقام سجلت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية. 

وشهد عام 2021 انتحار 11 جنديا فقط، في وقت كانت الأرقام الأعلى لانتحار الجنود الإسرائيليين قد تم تسجيلها في عام 2011، حيث أقدم 21 جنديا على الانتحار آنذاك، في حين كانت الأرقام الأقل في عام 2013، حيث تم التبليغ عن انتحار 6 جنود فقط. (سبوتنيك) 
المصدر: سبوتنيك
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