مشاورات ودية بين رئيسي الصين والفليبين

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الذي يزور الصين، اليوم، إن بكين مستعدة لإجراء مشاورات ودية حول الخلافات البحرية في بحر الصين الجنوبي، واستئناف المفاوضات بشأن التنقيب عن النفط والغاز. وكان ماركوس قال قبيل اللقاء، إنه يأمل أن تسهم زيارته الأولى بعد تسلمه المنصب الى الصين في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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ومن المتوقع أن يوقع البلدان 14 اتفاقية في ختام زيارة ماركوس اليوم بينها اتفاق لإقامة اتصال مباشر بين وزارتي الخارجية لتجنب سوء التقدير وسوء الفهم في بحر الفلبين الغربي، في إشارة إلى الجزء من بحر الصين الجنوبي الذي تؤكد أحقيتها به.



