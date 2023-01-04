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مصر تشتري 12 مروحية عسكرية من "بوينغ"

Lebanon 24
04-01-2023 | 18:30
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أعلنت شركة الطائرات الأميركية "بوينغ" أن الجيش المصري تعاقد على شراء 12 طائرة هليكوبتر جديدة من طراز "شينوك" متعددة المهام لتحديث سلاحه الجوي، بأكثر من 400 مليون دولار.
وذكرت الشركة في بيان مساء الثلاثاء: "منح الجيش الأمريكي لشركة "بوينغ" عقداً لإنتاج 12 طائرة من طراز "سي إتش- 47 إف شينوك" جديدة للقوات الجوية المصرية".
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وأضاف البيان، أنه وفقا لهذه الصفقة البالغة قيمتها 426 مليون دولار، ستستبدل مصر أسطولها من طائرات "سي إتش- 47 دي" بطراز "إف" الحديث، وتستفيد من قدراتها المتقدمة متعددة المهام.
يسمح العقد لمصر بتعزيز قدراتها بينما ستحافظ "بوينغ" على شراكتها القوية مع القوات الجوية المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم طائرات الهليكوبتر في عام 2026، وفقا للبيان.
"شينوك" هي طائرة مروحية بمحرك مزدوج، ويمكن استخدامها في مهام مختلفة، من بينها نقل المدفعية والأفراد والذخيرة والوقود، وتنفيذ عمليات الإمدادات داخل موقع العمليات العسكرية.
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