كندا تحظر شراء المنازل على الأجانب

دخل حظر على شراء الأجانب المنازل في كندا حيز التنفيذ، الأحد الماضي، الأمر الذي يمنع أي شخص غير كندي من شراء منزل داخل الدولة لمدة عامين، مع استثناءات محدودة.

ويضع القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع العام الجاري، قواعد خاصة للطلاب الدوليين، والأشخاص الذين يطالبون بوضع اللاجئ، والزائرين الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة. وبخلاف ذلك، يقتصر شراء المنازل على المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين.

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وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أن الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال، خلال حملته الانتخابية، إن القانون سيساعد على إبطاء أسعار المنازل في سوق الإسكان الكندي.