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عربي-دولي

سلاح غربي جديد على خط الأزمة الروسية - الاوكرانية.. هذا ما ستحصل عليه كييف من فرنسا

Lebanon 24
04-01-2023 | 23:00
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تحرك حلفاء كييف الغربيون نحو إمدادها بمركبات قتالية مدرعة لأول مرة، لكن ليس الدبابات الثقيلة التي طلبتها لمحاربة روسيا، بينما توقعت واشنطن استمرار القتال العنيف لشهور على خط المواجهة الشرقي.

وقال مسؤول في الإليزيه، الأربعاء، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الأول أبلغ الأخير أن فرنسا سترسل مركبات قتالية مدرعة خفيفة من طراز "إيه إم إكس 10 آر سي" لكييف لمساعدتها في حربها ضد روسيا.
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وذكر المسؤول أنها ستكون المرة الأولى التي تسلم فيها مركبات مدرعة من تصنيع الغرب لأوكرانيا.
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