اقتحام الأقصى على طاولة مجلس الأمن اليوم

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طالبت الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن الدولي بأن يصدر، خلال اجتماعه المقرر الخميس، إدانة صريحة لاقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، الذي أثار تنديدا واسعا.وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصورللصحفيين في مقر المنظمة بنيويورك، وقد أحاط به عشرات السفراء العرب والمسلمين، إنه "في جميع أنحاء العالم يقولون إن المجتمع الدولي يقرر مصير حل الدولتين" بين إسرائيل والفلسطينيين.وأضاف: "من مسؤولية المجتمع الدولي أن يقرر الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية وحمايتها".