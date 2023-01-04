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اقتحام الأقصى على طاولة مجلس الأمن اليوم

Lebanon 24
04-01-2023 | 23:30
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طالبت الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن الدولي بأن يصدر، خلال اجتماعه المقرر الخميس، إدانة صريحة لاقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية، الذي أثار تنديدا واسعا.

وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصورللصحفيين في مقر المنظمة بنيويورك، وقد أحاط به عشرات السفراء العرب والمسلمين، إنه "في جميع أنحاء العالم يقولون إن المجتمع الدولي يقرر مصير حل الدولتين" بين إسرائيل والفلسطينيين.
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وأضاف: "من مسؤولية المجتمع الدولي أن يقرر الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي في القدس ومواقعها الإسلامية والمسيحية وحمايتها".
وتابع: "نريد ألا يتكرر هذا التصرف (في باحة) المسجد الأقصى مرة أخرى، ونريد ضمانة بأن الوضع الراهن (في الأماكن المقدسة بالقدس) سيحترم بالأفعال، وليس بالأقوال فقط".
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