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عربي-دولي
الصين والفلبين تفتحان قنوات اتصال مباشرة لحل النزاعات سلمياً
Lebanon 24
05-01-2023
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قالت الصين والفلبين في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الصينية، إن البلدين اتفقا على فتح قنوات اتصال مباشرة لتناول قضية بحر الصين الجنوبي ومعالجة النزاعات سلمياً.
وأكد البلدان مجدداً أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيزهما وكذلك حرية الملاحة والتحليق هناك.
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كما اتفقا على تعزيز التجارة الثنائية بهدف العودة لحجم التجارة في فترة ما قبل الجائحة وأيضاً تجاوزه.
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