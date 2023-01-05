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عربي-دولي

10 ضحايا على الأقلّ في غرق قارب في نهر بشمال نيجيريا

Lebanon 24
05-01-2023 | 00:30
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لقي 10 أشخاص على الأقلّ مصرعهم ولا يزال هناك 10 آخرون في عداد المفقودين، إثر انشطار قارب كان محمّلاً بحوالى 100 راكب، وغرقه في نهر بشمال نيجيريا.

وغالباً ما تشهد نيجيريا حوادث قوارب تنجم في أكثر الأحيان عن حمولاتها الزائدة، أو السرعة المفرطة أو قلّة الصيانة أو عدم الامتثال لقواعد الملاحة.
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وفي أكتوبر لقي ما لا يقلّ عن 80 شخصاً مصرعهم في غرق قاربين.
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