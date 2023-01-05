Advertisement

عربي-دولي

السيدة الأميركية الأولى تخضع لعملية جراحية بسيطة الأسبوع المقبل

Lebanon 24
05-01-2023 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1025997-638085003724754778.jpg
Doc-P-1025997-638085003724754778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن البيت الأبيض، أنّ السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن ستخضع الأسبوع المقبل لعملية جراحية بسيطة لإزالة "دملة صغيرة" اكتُشفت فوق عينها اليمنى خلال فحص روتيني.

وقالت فانيسا فالديفيا المتحدّثة باسم زوجة الرئيس الأميركي، إنّ العملية الجراحية التي لن تستدعي تمضية الليلة في المستشفى ستجري في 11 كانون الثاني الجاري بمستشفى "والتر ريد" العسكري بالقرب من واشنطن.
Advertisement

وأضافت المتحدّثة نقلاً عن الطبيب الرئاسي كيفن أوكونور أنّه "أثناء فحص روتيني لسرطان الجلد، تمّ اكتشاف دملة صغيرة فوق عين السيدة الأولى. وكإجراء احترازي، أوصى الأطباء بإزالتها".

وأوضح الطبيب أنّ الأنسجة التي سيتم استئصالها خلال العملية الجراحية ستخضع لتحليل مخبري.

وجيل بايدن البالغة من العمر 71 عاماً هي أكبر سيدة أولى في تاريخ الولايات المتحدة تماماً كما هو حال زوجها جو بايدن (80 عاماً) أكبر سيّد للبيت الأبيض في التاريخ الأميركي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2023-01-05
01:30 | 2023-01-05
01:30 | 2023-01-05
00:30 | 2023-01-05
00:00 | 2023-01-05
23:30 | 2023-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website