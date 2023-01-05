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عربي-دولي

بايدن يعلن "نيته" التوجه إلى الحدود مع المكسيك

Lebanon 24
05-01-2023 | 01:30
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن،  نيته زيارة الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، التي يتوافد إليها الكثير من المهاجرين، في معرض رده على صحافيين طرحوا عليه سؤالاً بهذا الخصوص.

وامتنع الرئيس الأميركي عن إعطاء مزيد من التفاصيل حول موعد الزيارة، فيما يتوجه الاثنين المقبل إلى مكسيكو للمشاركة في قمة مع نظيره المكسيكي، ورئيس وزراء كندا.
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