Advertisement

عربي-دولي

صالح والمشري يبحثان خلافات "القاعدة الدستورية" في القاهرة

Lebanon 24
05-01-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1026013-638085041059965111.jpg
Doc-P-1026013-638085041059965111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعقد لقاء في القاهرة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة لمناقشة النقاط الخلافية بشأن "القاعدة الدستورية".

ويأتي اللقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، برعاية مصرية أممية.
Advertisement

وأضافت المصادر أنه سيتم مناقشة قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب ورفضه مجلس الدولة.

وكان مجلس النواب الليبي في بنغازي أقر قانوناً في السادس من ديسمبر، باستحداث محكمة دستورية عليا، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة في حينه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:07 | 2023-01-05
08:00 | 2023-01-05
07:30 | 2023-01-05
07:00 | 2023-01-05
06:30 | 2023-01-05
05:59 | 2023-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website