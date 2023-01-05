صالح والمشري يبحثان خلافات "القاعدة الدستورية" في القاهرة

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يعقد لقاء في القاهرة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة لمناقشة النقاط الخلافية بشأن "القاعدة الدستورية".ويأتي اللقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، برعاية مصرية أممية.وأضافت المصادر أنه سيتم مناقشة قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب ورفضه مجلس الدولة.وكان مجلس النواب الليبي في بنغازي أقر قانوناً في السادس من ديسمبر، باستحداث محكمة دستورية عليا، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة في حينه.