طالبان: مقتل 8 بغارات على معاقل داعش في أفغانستان

قال متحدث باسم حركة طالبان إن ثمانية أشخاص قتلوا واعتُقل سبعة بعد غارات على معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان.

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وكتب المتحدث ذبيح الله مجاهد على تويتر، عن الغارات التي نُفذت أمس الأربعاء، "كان لهؤلاء الأعضاء دور رئيسي في الهجوم على الفندق (الذي يرتاده) الصينيون ومهدوا الطريق لأعضاء أجانب في داعش خراسان للقدوم إلى أفغانستان".وأضاف أن "الكثير من الأسلحة والمتفجرات سقطت في أيدي قوات الأمن".