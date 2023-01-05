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عربي-دولي

النواب الأميركيون يفشلون مجدداً بانتخاب رئيس لمجلسهم

Lebanon 24
05-01-2023 | 03:00
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أرجأ مجلس النواب الأميركي إلى ظهر الخميس جلسة انتخاب رئيس له بعد ثلاث جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن مكارثي رئيسا للمجلس.

وعلى غرار جولات الاقتراع الثلاث العقيمة التي جرت، أدلى النواب بأصواتهم في ثلاث جولات اقتراع جديدة جرت لكنها باءت كلها بالفشل إذ لم يتمكن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع حوالي 20 نائبا جمهوريا من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي إذ ظلّ هؤلاء على رأيهم بأنه معتدل أكثر مما ينبغي.
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