كييف تتوعد بمزيد من الهجمات في العمق الروسي

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قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، إنه من المرجح أن تكون هناك "ضربات أخرى في عمق الأراضي الروسية"، من دون أن يقول على وجه التحديد ما إذا كانت أوكرانيا ستقف وراءها. ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في 26 كانون الأول على قاعدة "إنجلز" الجوية الروسية، التي تقع على بعد أكثر من 800 ميل من الحدود الأوكرانية، لكن بودانوف اعترف بأنه "سعيد برؤيته".وأضاف بودانوف في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" abcnews الأميركية من كييف، أنَّ الهجمات ستأتي "أعمق وأعمق" داخل روسيا، لكنه أشار إلى أنه لن يعلق على مدى مسؤولية بلاده عن الهجمات، إلا بعد انتهاء الحرب.هذا وقال مسؤول في الإليزيه، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء، إن ماكرون أبلغ زيلينسكي بأن فرنسا سترسل مركبات قتالية مدرعة خفيفة من طراز إيه.إم.إكس-10 آر.سي لكييف لمساعدتها في حربها ضد روسيا.