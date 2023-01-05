وزير الصحة الألماني يبدي قلقه من متحور جديد لفيروس كورونا

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عبر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن قلقه من متحور فرعي جديد لكوفيد-19 يلعب دوراً في زيادة عدد الحالات التي تحتاج للدخول للمستشفى في شمال شرقي الولايات المتحدة وقال إن بلاده تتابع الموقف عن كثب.ومع تتبع أغلب العالم لزيادة حالات الإصابة بالمرض في الصين، يتزايد قلق خبراء الأمراض المعدية من السلالة (أوميكرون إكس.بي.بي.1.5) شديدة العدوى التي شكلت أكثر من 40% من حالات الإصابة في الولايات المتحدة وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي.وكتب الوزير على تويتر في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "نأمل في أن يمر الشتاء علينا قبل أن تنتشر تلك السلالة بيننا... نرصد ما إذا كانت تلك السلالة قد ظهرت في ألمانيا وإلى أي مدى".