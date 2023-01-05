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عربي-دولي

وزير الصحة الألماني يبدي قلقه من متحور جديد لفيروس كورونا

Lebanon 24
05-01-2023 | 04:30
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عبر وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن قلقه من متحور فرعي جديد لكوفيد-19 يلعب دوراً في زيادة عدد الحالات التي تحتاج للدخول للمستشفى في شمال شرقي الولايات المتحدة وقال إن بلاده تتابع الموقف عن كثب.
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ومع تتبع أغلب العالم لزيادة حالات الإصابة بالمرض في الصين، يتزايد قلق خبراء الأمراض المعدية من السلالة (أوميكرون إكس.بي.بي.1.5) شديدة العدوى التي شكلت أكثر من 40% من حالات الإصابة في الولايات المتحدة وفقاً لما أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي.

وكتب الوزير على تويتر في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "نأمل في أن يمر الشتاء علينا قبل أن تنتشر تلك السلالة بيننا... نرصد ما إذا كانت تلك السلالة قد ظهرت في ألمانيا وإلى أي مدى".
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