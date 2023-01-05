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عربي-دولي
أوكرانيا: روسيا تركز هجماتها للسيطرة على باخموت الاستراتيجية
Lebanon 24
05-01-2023
|
05:00
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قالت هيئة الأركان الأوكرانية في تقريرها، إن القوات الروسية أطلقت 3 صواريخ ونفذت 13 غارة جوية و68 هجوما من منظومات الصواريخ على البنية التحتية المدنية على عدة مدن ومناطق أوكرانية، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.
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وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن خطر الضربات الجوية للقوات الروسية لا يزال قائما على كامل الأراضي الأوكرانية، حيث تواصل القوات الروسية تركيز جهودها على شنّ هجوم في اتجاه باخموت.
وأضافت: "نفذ سلاح الجو الأوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية 20 ضربة على مناطق تمركز القوات الروسية بالإضافة إلى 5 ضربات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات".
وتابعت: "دمرت القوات الأوكرانية طائرة هجومية روسية من طراز سو-25 ومروحية هجومية من طراز كا-52 وطائرة أولان-10 للعمليات التكتيكية وطائرات من دون طيار".
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