الشراكة الاستراتيجية السعودية - الصينية: اي انعكاسات على العالم؟

أثارت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الأخيرة الى الرياض للقاء أعضاء مجلس التعاون الخليجي عاصفة من القلق في واشنطن.

وبحسب موقع "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "لكن من المهم أن نلاحظ أن الكثير مما تم الاتفاق عليه في هذه الاجتماعات مصمم في الواقع لتهميش إيران في الشؤون الإقليمية، وهي قضية تشترك فيها الولايات المتحدة والعديد من شركائها في مجلس التعاون الخليجي. وتأتي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة السعودية مع الصين بعد عامين فقط من توقيع بكين اتفاقية مماثلة مع إيران. وبالتالي، فإن توقيت الصفقات ليس من قبيل الصدفة ولكنه عمل يمكن حسابه من قبل المملكة العربية السعودية لاحتواء إيران وتقليص أي مكاسب قد تكون قد حصلت عليها من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية. وبالتالي، على الرغم من الاعتقاد السائد بعكس ذلك، فإن الولايات المتحدة ستستفيد من الاتفاقية التي ستساعد في ضمان بقاء قوة إيران الإقليمية والعالمية قيد السيطرة".

إيران والمملكة العربية السعودية تتجهان شرقا

وتابع الموقع، "لا ينبغي النظر إلى الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية بمعزل عن الاتفاقيات الأخرى التي أبرمتها الرياض في آسيا. بطريقة ما، فإن "التوجه نحو آسيا" للمملكة العربية السعودية جاء رداً على استراتيجية إيران "التوجه نحو الشرق". ووقعت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى صفقات مع دول آسيوية تسعى إيران إلى تعزيز العلاقات معها للتخلص من الضغوط الاقتصادية الغربية. يجب أن يُنظر إلى العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والصين على أنها جزء من جهودها لاحتواء العلاقات المتنامية لإيران في آسيا وكرد فعل على تحول إدارة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بعيدًا عن الغرب".

وأضاف الموقع، "من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والمملكة العربية السعودية، عززت المملكة شراكتها الاقتصادية مع الصين، والتي كانت مزدهرة بالفعل، في محاولة للحد من إمكانية اقتراب الصين من إيران. علاوة على ذلك، بينما يهدد الغرب بفرض عقوبات على الصين وفرض عقوبات واسعة على روسيا، تشعر الرياض بالقلق من أن الصين الخاضعة للعقوبات ستسعى إلى تعزيز التجارة مع إيران، حيث يهدف كلاهما إلى مقاومة السياسة الاقتصادية الغربية. كان هذا هو الحال مع روسيا".

وبحسب الموقع، "منذ فرض العقوبات على روسيا، سعت إيران إلى الاستفادة من الوضع، حيث وقعت صفقات تجارية كبيرة مع روسيا عززت بشكل كبير حجم التجارة بين البلدين، والتي بلغت 4 مليارات دولار فقط اعتبارًا من عام 2021. تضمن الشراكة الاستراتيجية السعودية مع الصين أن تظل التجارة بين إيران والصين أقل بكثير من علاقاتها التجارية، مما يحافظ على توازن القوى ضد إيران. يجب أن يُنظر إلى هذه الجهود أيضًا على أنها جزء من رغبة الرياض في احتواء دعم إيران للمنظمات الدولية الناشئة التي لا يهيمن عليها الغرب. وتخشى المملكة العربية السعودية من أن الأهمية المتزايدة لإيران في مثل هذه الكتل التجارية والأمنية البديلة، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، ستساهم في تخفيف وطأة العقوبات الغربية على إيران وتمكنها من مواصلة الأنشطة الإقليمية التي تقوض المصالح السعودية".

وتابع الموقع، "على الجبهة الجيو-مالية، تسعى إيران والصين إلى إلغاء دولرة التجارة وتعزيز فكرة "اليوان البترولي". لن يساعد هذا طهران في التغلب على العقوبات الغربية فحسب، بل قد يجعلها أيضًا الدولة الأكثر خبرة وقدرة في المنطقة لتمكين التجارة في العملات غير الدولارية. في حين تبقى الرياض ملتزمة ببيع الطاقة حصريًا بالدولار، فإن قمة الشراكة الصينية السعودية تجعل "البترو يوان" هدفًا رسميًا، مما يمنح المملكة العربية السعودية القدرة على ممارسة هذا الخيار في المستقبل، لا سيما إذا قامت إيران بتطوير عملية نزع الدولرة نتيجة لشراكتها مع الصين".

واضاف الموقع، "السعوديون حريصون أيضًا على احتواء التقدم التكنولوجي لإيران وتفوقها العسكري المتنامي. تعتبر السعودية القاعدة الصناعية الإيرانية تهديدًا يساعد إيران على تصدير الصواريخ والمسيرات وتقنيات الاتصال المتقدمة في المنطقة، مما يقوض المصالح السعودية. ومن المجالات الرئيسية المحتملة للتحول بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية صفقة الرياض مع هواوي لبناء قدرات الحوسبة السحابية والمجمعات العالية التقنية في المدن السعودية. من خلال التعاقد مع هواوي، تهدف المملكة العربية السعودية إلى اكتساب تقنيات جديدة وإتاحة الفرصة لهواوي لعلاقة أكثر توازناً مع إيران. يعد التزام الاتفاقية بالاستثمارات المتجددة مفتاحًا للجهود السعودية لاحتواء صعود إيران".

وختم الموقع، "إن تحول المملكة العربية السعودية تجاه الصين يكمل في نهاية المطاف جهود الولايات المتحدة لاحتواء إيران، وعلى الرغم من الطريقة، إلا أنها لا تقوض المصالح الأميركية بشكل خطير. قد يساعد هذا في تفسير استجابة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الصامتة للشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية".