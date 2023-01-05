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عربي-دولي

نازحة سورية تشكي: جوعانة ما بدي شي غير الأكل.. فيديو يفطر القلوب

Lebanon 24
05-01-2023 | 04:50
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء يظهر سيدة سورية نازحة تقطن أحد المخيمات، وهي تتحدث عن الوضع المأساوي الذي تعيشه.

 

وتروي السيدة التي تبدو عليها علامات المرض والجوع ظروف معاناتها الصعبة بمخيمات النزوح في مكان لم يتم تحديده على وجه الدقة (حيث قد يكون في سوريا أو لبنان).

 

وقالت في المقطع المتداول: "والله العظيم أكل ما عندي. ربطة خبز في بيتي ما في. ثمن خبز ما عندي".

 

كما أضافت أنها تعاني من الربو: "عندي دواء بدي أشربه، عم بشربه من دون أكل".

يا رب الناس .. pic.twitter.com/NmamTvISkB

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وأردفت بحرقة قلب والدموع تملأ عينيها أنها تنام على الأرض، لافتة إلى أنها تذهب أحياناً لمخيم مجاور لتجلب بعض الطعام.

 

وختمت قائلة إنها قبل يومين لم تستطع النوم بسبب الجوع، مشددة: "ما بدي شي غير الأكل". (العربية)

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