إردوغان يدعو بوتين إلى "وقف إطلاق نار أحادي الجانب" في أوكرانيا

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دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى "وقف إطلاق نار أحادي الجانب" في أوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة التركية.وقال إردوغان لبوتين خلال اتصال هاتفي، بحسب بيان نشرته الرئاسة التركية واوردته "وكالة الصحافة الفرنسية" إن "الدعوات إلى السلام والمفاوضات بين موسكو وكييف يجب أن تكونا مدعومتَين بوقف إطلاق نار أحادي الجانب".ومن المفترض أن يتابع إردوغان المحادثات بمكالمة هاتفية منفصلة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم. (العربية)