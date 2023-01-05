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عربي-دولي

ظهور 11 متحوراً جديداً لـ"كورونا" في هذا البلد!

Lebanon 24
05-01-2023 | 05:59
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أعلنت مصادر في وزارة الصحة الهندية عن رصد متحورات جديدة من كوفيد-19 بلغ مجموعها 11 لدى مسافرين دوليين وصلوا إلى البلاد خلال الفترة من 24 كانون الاول إلى الثالث من كانون الثاني.

ومن بين 19227 راكبا خضعوا لاختبار كوفيد-19 خلال هذه الفترة، ثبتت إصابة 124 بفيروس كورونا، وفق المصادر. (العربية)
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