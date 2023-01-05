السيارة تفحمت... قتلى وجرحى في حادث سير مروّع في الأردن

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توفي 3 شباب في حادث سير مروّع في محافظة الزرقاء في الاردن.كما نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص آخرين نتيجة تفحم المركبة، حيث تواجد رجال الدفاع المدني الأردني على الفور في مكان الحادث.وكشفت مصادر أن المتوفين هم جهاد أبو زيد، حمزه الحساسنة، وأحمد جرمان وهم من سكان محافظة الزرقاء. (العربية)