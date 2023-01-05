إنتقاد أميركي وأممي للإحصاءات الصينية.. وقلق من سلالة "أوميكرون XBB.1.5" شديدة العدوى

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ذكر موقع "الجزيرة" أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أعرب عن قلقه بعدما انتقدت منظمة الصحة العالمية سياسات الصين في تقديم الإحصاءات عن انتشار وباء كورونا في البلاد، وسط مخاوف في أميركا وأوروبا من انتشار متحور جديد من الفيروس.وجاءت تصريحات بايدن بعدما قال المسؤول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين في مؤتمر صحفي أمس: "نعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض فيما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات".وأوضح راين أن تعريف الصين لوفيات الوباء يحتسب فقط الحالات التي توفي فيها أشخاص جراء وفاتهم من مشاكل في التنفس بعدما ثبتت إصابتهم بالفيروس، وهذا التغيير في المنهجية يعني أن عددًا كبيرًا من حالات الوفاة غير مدرج على أنه ناجم عن الوباء.وفي السياق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "نواصل الطلب من الصين تقديم بيانات بشكل أسرع ومنتظمة وموثوقة حول حالات الاستشفاء والوفيات، بالإضافة إلى تسلسل جيني أكثر اكتمالاً وفي الوقت الفعليّ للفيروس".وأكّد غيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية "قلقة" حيال الوضع في الصين، مشدّدًا على أهمية اللقاح.ومن جانبها، أشارت مديرة قسم الأوبئة والأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية سيلفي برياند إلى أن الفحص لا يعني تقييد السفر، وقالت "عندما نكون في مرحلة الوباء، يوصى بالبقاء حيث نحن، ومن الأفضل إجراء الاختبار عند المغادرة".أما المسؤولة التقنية عن إدارة الوباء في المنظمة ماريا فان كيركوف فقالت "لقد تبلّغنا بأكثر من 13 مليون إصابة الشهر الماضي ونعلم أنّ هذا أقلّ من الواقع"، وأضافت أن ما يثير القلق هو ارتفاع عدد حالات الوفاة بنسبة 15% الشهر الماضي.ومع تتبع أغلب العالم لزيادة حالات الإصابة بالمرض في الصين، يتزايد قلق خبراء الأمراض المعدية من السلالة "أوميكرون إكس.بي.بي.1.5" شديدة العدوى التي شكّلت أكثر من 40% من حالات الإصابة في الولايات المتحدة، وخصوصا في شمال شرق البلاد، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي.وتراقب منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد من أوميكرون الذي تمّ رصده في 29 دولة حتى الآن، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة.وكتب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ على تويتر: "نأمل في أن يمر الشتاء علينا قبل أن تنتشر تلك السلالة بيننا… نرصد ما إذا كانت تلك السلالة قد ظهرت في ألمانيا وإلى أي مدى".وبالرغم من تفشي المرض، أعلنت الصين عن فتح حدودها مع هونغ كونغ يوم الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات. (الجزيرة)