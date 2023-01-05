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عربي-دولي

مخابرات كوريا الجنوبية تؤكد "التخلص" من وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق

Lebanon 24
05-01-2023 | 13:00
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أكدت المخابرات الكورية الجنوبية، الخميس، إنه تمت الإطاحة بوزير الخارجية الكوري الشمالي السابق "ري يونغ-هو"، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تم إعدامه.
وجاء هذا التأكيد بعد أن ذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية يوم الأربعاء أنه على ما يبدو تم إعدام وزير خارجية كوريا الشمالية السابق، العام الماضي، نقلا عن عدة مصادر لم تسمها.
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ولعب ري، الذي تم تعيينه أكبر دبلوماسي لكوريا الشمالية في عام 2016، دورا رئيسيا في المفاوضات مع الولايات المتحدة حول قمتي 2018 و 2019 بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، والرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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